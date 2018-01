Incêndios podem cancelar prova da CART Os incêndios florestais que atingem a Califórnia podem forçar o adiamento, ou até o cancelamento do GP de Fontana, prova de encerramento da temporada da Cart, marcada para domingo. O autódromo fica na região de San Bernardino, uma das mais devastadas pelo fogo e, se a situação não for controlada nos próximos dias, a realização da corrida ficará comprometida. "Continuamos monitorando a situação do incêndio em San Bernardino e no Sul da Califórnia. Estamos em contato com as autoridades, discutindo itens sobre a corrida, incluindo a proximidade do fogo, a qualidade do ar e o transporte, pois muitas áreas de acesso estão interditadas ou com muito tráfego??, disse o presidente do California Speedway, Bill Muller. Cerca de 3,8 mil bombeiros estão combatendo o fogo, mas não têm conseguido controlar a situação. Muller informou, inclusive, que, se o autódromo não for ameaçado, poderá ser utilizado como alojamento para as pessoas que tiveram suas casas destruídas pelo incêndio. Corrida adiada por causa de incêndio não é um fato inédito nos EUA. Em 1998, uma prova da Nascar marcada para Daytona teve a data alterada, pois o autódromo foi cedido para servir como base das equipes de emergência que trabalharam no combate a um incêndio no Estado da Flórida. O campeonato da Cart foi definido domingo, na Austrália, em favor do canadense Paul Tracy. FUSÃO - A Panther e a Menards anunciaram nesta terça-feira uma fusão entre as equipes, já para a temporada de 2004. O nome oficial do novo time, que competirá com dois carros, não foi revelado. A Panther contratou o sul-africano Tomas Scheckter para o lugar de Sam Hornish Jr., que foi para a Penske. O brasileiro Vitor Meira, que correu este ano na Menards, é um dos candidatos à outra vaga.