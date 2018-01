Incomum, tempestade faz estragos no Bahrein No início da noite desta quinta-feira, quando todos os pilotos já haviam deixado o circuito de Sakhir, uma incomum tempestade caiu sobre a área da pista onde acontece o GP do Bahrein de Fórmula 1. Elevado volume de água, a ponto de espantar os moradores locais, por se tratar de uma região de deserto, e vento forte causaram extensos danos a todas dependências do autódromo. As cercas que separam as várias seções do circuito foram arrancadas do lugar e a maioria das placas de sinalização e bandeiras voaram com o temporal. A visibilidade foi reduzida a quase zero, por conta da areia que subia, e o asfalto da pista ficou impraticável - se tivesse alguma sessão de treinos não haveria como ser realizada. Com o fim do temporal, os organizadores do GP do Bahrein mobilizaram dezenas de funcionários para reparar o que foi destruído no autódromo. Assim, o programa desta sexta-feira, quando começam os treinos livres para a terceira etapa da temporada de Fórmula 1, não deverá ser alterado. O primeiro treino livre começa às 4 horas (de Brasília) desta sexta-feira, e o segundo, às 8 horas.