Indefinição marca futuro de Massa Felipe Massa teve uma notícia, nesta sexta-feira, que pode não ser boa. A empresa japonesa Brothers, de eletrônicos, renovou seu contrato de patrocínio com a Jordan. No anúncio, além do presidente da empresa, estava Takuma Sato, piloto japonês da escuderia, que poderá ter o seu compromisso renovado. Massa disputa com ele e Eddie Irvine o lugar na Jordan. Ao mesmo tempo, nesta sexta-feira também, o jornal suíço Blick informou que Massa formará com Luca Badoer a dupla de piloto de testes da Ferrari. Seu empresário, Ricardo Tedeschi, comentou que só aceitaria o convite se não tivesse mesmo como ser titular em outro time. FERRARI - A exemplo da temporada que acabou dia 13 no Japão, a Ferrari pode começar o próximo Mundial com o modelo F2002, vencedor de 14 das 15 etapas que disputou. Isso se, de fato, a Comissão de Fórmula 1 não alterar radicalmente o regulamento do ano que vem. "Não erramos ao optarmos pelo modelo de 2001 nas primeiras corridas deste ano, portanto é possível que iniciemos o campeonato de 2003 com o modelo antigo também", afirmou Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari. A McLaren já anunciou que o MP4/18 deve estrear apenas no GP de San Marino, quarto do ano, dia 20 de abril. Nesta sexta-feira o diretor-técnico da BMW, fornecedora de motor da Williams, Mario Thiessen, discordou do presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, de que é possível competir em 2003 com apenas um motor por fim de semana de corrida. "Precisaríamos conceber outro motor. Essa mudança ficará mesmo para 2004 (conforme o programado)."