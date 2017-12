Índia realizará prova de F-1 em 2009

A Fórmula 1 não pára de se expandir para o continente asiático. Nesta quinta-feira, o Comitê Olímpico da Índia chegou a um acordo com Bernie Ecclestone, chefão da F-1, para organizar um Grande Prêmio em Nova Délhi a partir de 2009. Nova Délhi não possui um circuito atualmente, mas Suresh Kalmadi, presidente do comitê, assegurou a construção de um nos arredores da capital da Índia - excluindo totalmente a possibilidade de um circuito urbano. Embora as corridas de Fórmula 1 não sejam um acontecimento olímpico, Kalmadi disse que o comitê local tomou parte no assunto por seu interesse em trazer à capital indiana o maior número possível de eventos esportivos de primeiro nível. O país quer organizar os Jogos da Commonwealth em 2010. "O comitê será um dos promotores do acontecimento e uma de nossas responsabilidades será conseguir os fundos necessários, tanto por parte do Governo como de empresas privadas", disse Kalmadi. A partir do próximo ano, Cingapura também entrará no calendário da Fórmula 1. Para 2009, também está confirmada a estréia do GP de Abu Dabi.