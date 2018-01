Indianápolis dá sorte a 2 pilotos da F1 Apesar dos desmentidos de vários pilotos, dizendo que "nunca pensaram em não disputar o GP dos Estados Unidos", dois desses profissionais de fato nunca esconderam seu interesse em participar da prova, domingo no circuito de Indianápolis: Jacques Villeneuve, da BAR, e Juan Pablo Montoya, Williams. "Ganhamos um saco de dinheiro para quê?" , questionou o canadense ainda em Monza. "Não vejo motivo para não corrermos nos Estados Unidos", vem afirmando o colombiano, vencedor da última etapa do Mundial da F1, na Itália. Villeneuve e Montoya já venceram a mais tradicional competição de automóveis do mundo, realizada no mesmo local, embora em outro traçado, as "500 Milhas de Indianápolis." Em 1995, Villeneuve conquistou o título da Fórmula Indy e ainda venceu na mais antiga pista de competição existente, Indianápolis. Na temporada seguinte ele se transferiu para a F1. "Temo que os meus melhores anos na Fórmula 1 já tenham passado", revelou o piloto da BAR. Em 96 ele foi vice-campeão e no campeonato seguinte chegou ao título. Depois disso, ainda na Williams, em 1998, e a partir de 1999 na BAR, só colecionou maus resultados. Já Montoya foi campeão no seu primeiro ano na Indy, em 1999, e na edição de 2000 ganhou a longa e difícil 500 Milhas de Indianápolis. Este ano optou pela F1, onde já obteve 3 pole positions e uma vitória. "Mesmo tratando-se de uma disputa completamente distinta das 500 Milhas, será um prazer correr de Fórmula 1 em Indianápolis." Há na história quatro pilotos que já venceram o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 e também as 500 Milhas de Indianápolis: Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti. O escocês Jim Clark foi o primeiro colocado na prova da Indy em 1965 e em 1962, 1966 e 1967 venceu a etapa norte-americana da Fórmula 1, sempre com a Lotus. Graham Hill ganhou as 500 Milhas em 1966 e o GP dos EUA de F1 em 1963, 1964 e 1965, com BRM. Emerson obteve sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP dos EUA de 1970, em Watkins Glen, de Lotus, e depois conquistou as 500 Milhas em 1989 e 1993. Mario Andretti venceu a corrida dos EUA em 1977, de Lotus, e as 500 Milhas em 1969. Nesta sexta-feira começam os treinos da 16ª etapa da atual temporada de Fórmula 1, na mítica pista localizada na capital do Estado de Indiana, apesar do temor de muitos pilotos, como o alemão Michael Schumacher.