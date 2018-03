Indianápolis é exemplo de organização As 500 Milhas de Indianápolis é um exemplo de organização de um grande evento. Com ingressos entre US$ 35 e US$ 140, entre 400 e 500 mil pessoas lotam as arquibancadas e as áreas internas no autódromo, sem saber se poderão comemorar a bandeirada final já que a ameaça de chuva prevaleceu durante toda a semana. O sistema viário da cidade de 800 mil habitantes com a rede de freeways contribui para evitar o caos no trânsito. Mas Tony George, dono do autódromo, reconhece: "Sem a eficiência de 5 mil policiais, abrindo e fechando avenidas, escoltando os comboios das equipes e autoridades o sucesso da promoção estaria comprometido". A prova é o maior evento esportivo do mundo em um único dia. Desde a abertura dos portões, às 6h, não faltam entrenimento para o público. Desfiles de bandas, grupos de escoceses tocando gaitas de fole, grupos de rock se alternando no palco central, filas imensas na porta do museu que exibe todos os carros que já venceram a prova desde 1911 e nas barracas de suvenires. Muita gente preferiu, desde as sete horas (horário local, 9h em Brasília), observar as imagens do GP de Mônaco de Fórmula 1, mostradas em imensos telões espalhados pelo circuito. A transmissão terminou com uma seqüência dos pódios em Mônaco, mostrando os maiores vencedores da tradicional corrida de F-1. Ayrton Senna, levantando a bandeira do Brasil, com seis vitórias em Monte Carlo, ganhou o maior destaque. Silêncio mesmo em Indianápolis só na hora em que Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, vestindo uma camisa de estrelas azuis e cachecol com as listas da bandeira americana, abriu a imensa boca para cantar o Hino Norte-Americano, levando o público ao delírio. Na sequência um show de acrobacias aéreas, lançamento de balões, a benção do arcebispo John Buechlein e a ordem para o alinhamento dos 33 pilotos. A organização das 500 Milhas também é muito eficiente na pista. Os acidentes com o pole position Scott Sharp e, na volta da bandeira verde, com Sarah Fischer e Scott Goodyear foram neutralizados em pouco tempo. Ao contrário da Cart, onde as bandeiras amarelas são sempre muito longas, em Indianápolis elas são rápidas. Duram apenas o suficiente para retirar os destroços e limpar o asfalto.