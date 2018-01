Indianápolis evita falar em rompimento Os responsáveis pelo circuito de Indianápolis consideram "prematuro" romper o contrato com a Fórmula 1 após a corrida deste domingo, quando só seis carros disputaram o Grande Prêmio após a retirada, por razões de segurança, de todas as escuderias que usam pneus Michelin. O diretor do circuito, Tony George, afirmou que se sente "tão vítima quanto os espectadores", que reagiram indignados ao perceber que não assistiriam ao espetáculo da Fórmula 1. George disse que serão apresentadas reclamações aos responsáveis pela Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a fabricante de pneus Michelin. O chefe de operações do circuito, Joie Chitwood, considerou o episódio um retrocesso no processo de promoção da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Chitwood não descartou a hipótese de que a corrida de domingo tenha sido a última da Fórmula 1 no circuito de Indianápolis, onde foram disputados seis Grandes Prêmios. "Somos tão vítimas quanto os espectadores", afirmou Chitwoodd, que diz ter sofrido a maior decepção desde que começou a organizar competições esportivas e anunciou que talvez o valor dos ingressos seja devolvido aos espectadores. Sete equipes - todas as que utilizam pneus Michelin - se retiraram da corrida de Indianápolis após a volta de apresentação, por não ter conseguido um acordo para utilizar, por razões de segurança, um novo jogo de pneus que seria levado de urgência de avião. O alemão Michael Schumacher e o brasileiro Rubens Barrichello conseguiram uma dobradinha para a Ferrari e o português Tiago Monteiro, da Jordan, ficou em terceiro. O indiano Narain Karthikeyan (Jordan) ficou em quarto e as Minardi do holandês Christijan Albers e do austríaco Patrick Friesacher chegaram em quinto e sexto lugar, respectivamente. Todas as escuderias que participaram do Grande Prêmio de Indianápolis neste domingo usam pneus Bridgestone. Os responsáveis pelo circuito de Indianápolis estão estimulando os espectadores a fazerem queixas através dos sites da Michelin, da FIA e da Fórmula 1.