Indianápolis: País terá mais 2 pilotos Raul Boesel salvou Felipe Giaffone da desclassificação para as 500 Milhas de Indianápolis. Neste domingo, no último treino oficial, Boesel conseguiu incluir o carro reserva da Hollywood/Treadway no grid de largada, enquanto Giaffone, sem um carro preparado, não pôde defender sua posição e foi superado por outros concorrentes. Mas Boesel, segundo acordo com a equipe, cederá sua vaga para Giaffone como permite o regulamento. O único problema é que Giaffone terá que correr com o mesmo carro - o modelo reserva de Arie Luyendyk - que ele nunca dirigiu. O piloto Airton Daré, do TeamXtreme, voltou ao circuito de Indianápolis para garantir a vaga para a largada das 500 Milhas no próximo domingo. No Bump Day, hoje (20), última chance de classificação para o grid de 33 carros, Daré tinha perdido a vaga e teve que fazer um tempo melhor para poder largar pelo segundo ano consecutivo. No pole day, há duas semanas, Daré estabeleceu a marca de 355,61 km/h. Neste domingo, com o G-Force/Olds titular, ele estabeleceu a média de 357,65 km/h e assegurou vaga na largada. Ao contrário do que a equipe de Daré esperava, o temperatura não subiu muito neste domingo, na cidade de Indianápolis, Estado de Indiana. Dessa forma, as condições meteorológicas permitiram que os pilotos que ainda lutavam por uma vaga conseguissem alcançar médias melhores. "Nem cheguei a ficar assustado. Apesar de enfrentar um problema no câmbio, sábado, tinha certeza de que o carro estaria em condições de melhorar minha marca", explicou depois o piloto brasileiro. Quatro pilotos acabaram eliminados, neste domingo, no Bump ou Bubble Day: o colombiano Roberto Guerrero, o francês Didier André e o americano Tyce Carlson. Daré também foi eliminado por alguns momentos, mas voltou ao grid. Garantiram a classificação no último dia o americano Donnie Beechler, com a melhor média do dia (361,215 km/h), o chileno Eliseo Salazar, vice-líder do campeonato da Indy Racing League, o americano Billy Boat (que ficou com a 33ª e última vaga) e o brasileiro Raul Boesel. Boesel só participou da última tomada oficial de tempos, com um G-Force/Olds da equipe Hollywood/Treadway, para ajudar o piloto Felipe Giaffone a se classificar. Boesel deu conta do recado. Experiente em Indianápolis onde já correu 13 vezes, Boesel obteve o 31º tempo e deverá ceder a vaga para Giaffone que disputa regularmente o campeonato da IRL. Boesel voltou a atuar no automobilismo brasileiro no Campeonato Brasileiro de Stock Cars. O Brasil terá, portanto, cinco pilotos na corrida,. Além de Daré e Giaffone, o automobilismo brasileiro terá a dupla brasileira da Penske, Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, e o mineiro Bruno Junqueira defendendo a Chip Ganassi. O pole position é o norte-americano Scott Sharp, com Dallara/Olds, com a média de 363,693 km/h. Gil é o melhor brasileiro e largará na segunda fila. Esta semana, a pista de Indianápolis estará fechada, só abrindo na quinta-feira, durante o Carburation Day, quando as equipes farão seu último teste com os carros. No sábado, os pilotos participarão da grande parada na cidade. A largada, domingo, está marcada para às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes de Televisão.