Indianápolis recupera o prestígio O Indianápolis Motor Speedway está voltando aos bons tempos. Depois de uma sensível queda de público a partir de 96, quando a IRL (Indy Racing League) criou uma categoria separada da Cart (Championship Auto Racing Teams), o grande autódromo norte-americano voltou a ficar lotado neste domingo e recebeu durante o mês de maio cerca de um milhão de pessoas, incluindo as visitas ao museu. Na corrida, 200 mil pessoas ocuparam as arquibancadas e cerca de 100 mil estiveram espalhadas por outras áreas do complexo esportivo. "Foi um mês excepcional para nós. Hoje a IRL é, indiscutivelmente, a maior categoria de monopostos dos Estados Unidos?, comemorou o dono do circuito e presidente da entidade, Tony George, depois de recepcionar o ex-presidente George Bush, uma das celebridades que assistiram à corrida. Outro ex-presidente presente foi Bill Clinton. Uma referência importante para os organizadores são os imensos parques de estacionamento interno, que estavam praticamente lotados, com as cerca de 25 mil vagas ocupadas. Alguns dados fornecidos pela administração do autódromo mostram a dimensão de um evento como as 500 Milhas, o mais importante do calendário do automobilismo norte-americano. Se, por exemplo, todos os cachorro quentes devorados durante a prova formassem uma fila, ela seria sete vezes maior do que as 2,5 milhas (4.022 km) do circuito. Toda a cerveja, vendida em latas ou jarras, por sua vez, seria capaz de preencher 13 caminhões carregados de barris. As estimativas apontam ainda para o consumo de 19 toneladas de batatas fritas e quatro caminhões tanque de soda. Isso sem contar tudo o que é vendido nos arredores do autódromo. Neste domingo, cerca de 12 mil pessoas trabalharam na pista, entre fiscais da prova, funcionários da organização, limpeza, segurança e serviços gerais. E o Estado de Indiana destacou um contingente de 5 mil policiais para garantir a segurança e o bom funcionamento do trânsito nas vias expressas que dão acesso ao autódromo. A organização foi impecável, sem incidentes. O público passeou pelos box tirando fotos e colhendo autógrafos. Também aplaudiu muito alguns shows rápidos como o da cantora country Wynonna Judd, irmã da atriz Ashley Judd, que, por sua vez, é casada com o piloto Dario Franchitti. Militares recém-chegados do Iraque, vestidos com o uniforme de campanha, foram recepcionados e circularam livremente pelos box. O general Jack Keane fez um discurso agradecendo ao apoio da população norte-americana durante a recente Guerra do Golfo. E, como sempre, Muhammad Ali foi reverenciado. Mas o mais aplaudido foi o policial nova-iorquino Daniel Rodriguez, um dos heróis do atentado de 11 de setembro, que cantou com vibração e voz forte o Hino dos Estados Unidos, minutos antes da largada. A cobertura da imprensa norte-americana também cresceu muito este ano. E a entrada da Toyota e Honda na IRL, além de três pilotos japoneses na competição, atraiu um número grande de jornalistas do Japão, que, desde 96, tinham se desinteressado pelas 500 Milhas. Em uma oportuna pesquisa, o jornal da cidade, Indianapolis Star, pediu que os 33 pilotos do grid escolhessem seu favorito para a vitória. Gil de Ferran foi o 1º com 8 votos, seguido por Hélio Castro Neves, com 7, e Tony Kanaan, que teve 6. Gil de Ferran votou em Kanaan, que, por sua vez, votou em Gil. Helinho foi responsável pelo único voto dado à Sarah Fisher.