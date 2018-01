Indianápolis reunirá 400 mil pessoas O autódromo de Indianápolis se prepara para receber neste domingo, dia da 86ª edição das 500 Milhas, entre 350 mil e 400 mil pessoas. Uma multidão que vem de todas as partes dos Estados Unidos e tem os mesmos hábitos. Adora corrida, comida e bebida. Tanta gente mobiliza um batalhão de policiais, bombeiros, médicos, paramédicos, seguranças, com a missão de tornar os transtornos os menores possíveis. O clima das 500 Milhas lembra uma grande confusão, com milhares de pessoas correndo de um lado para o outro, dentro e fora do autódromo. Nos arredores, há centenas de trailers estacionados já há alguns dias. E seus "moradores?, enquanto esperam pela corrida, têm como esporte principal a "cerveja?. A qualquer hora do dia ou da noite que se passa em frente aos trailers, tem sempre alguém do lado de fora com uma latinha na mão. Dentro do autódromo não é diferente. No carburation day de quinta-feira, por exemplo, os milhares de torcedores que foram a Indianápolis (a organização não divulgou o público presente) esperaram o treino acabar para começar a sua festa. Então, se aglomeraram nas alamedas que ficam atrás das garagens das equipes e, ao som de vários grupos de rock contratados para animar a festa, comeram muito. E beberam mais ainda. Os bares e barracas do local ficaram tomados, mas não foram poucos os que trouxeram o estoque de casa, em caixas de isopor de vários tamanhos. Em pouco tempo era possível ver muita gente, homens e mulheres, "travada?. Mesmo assim, as encrencas foram poucas. Até porque os mais bringuentos logo eram presos pelos policiais. O clima de paz, apesar da agitação, permitiu também que pessoas idosas e crianças participassem da festa do carburation day. Neste domingo, a maior parte da criançada deverá ficar em casa. No entanto, há uma certeza: como ocorre em todos os anos, o autódromo de Indianápolis receberá um número de pessoas que representa mais de um terço da população da cidade, estimada em 900 mil pessoas.