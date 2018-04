Indiano Chandhok fará teste pela Red Bull em Barcelona

O indiano Karun Chandhok fará dois dias de testes pela equipe de Fórmula 1 Red Bull, em Barcelona, na próxima semana, disse o próprio piloto em comunicado divulgado nesta terça-feira. Chandhok, que venceu a corrida deste ano na Bélgica da GP2, categoria de apoio à Fórmula 1, tenta seguir os passos de Narain Karthikeyan, que tornou-se o primeiro piloto da Índia na F1 ao pilotar pela Jordan em 2005. Karthikeyan é atualmente piloto de testes da Williams. "É realmente um sonho que se torna realidade para mim", disse Chandhok. O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, afirmou no comunicado que o piloto vem demonstrando evolução. "Seu progresso na GP2 este ano foi claramente evidente, culminando com a vitória em Spa", disse Horner. "Barcelona representa uma boa oportunidade para colocar Karun em um dos nossos carros, já que nosso piloto de testes Sebastien Buemio estará competindo na prova de Macau da F3", acrescentou. O interesse da Índia pela Fórmula 1 tem crescido no últimos anos, e em 2008 o país será representado pela equipe Force India, do empresário do país Vijav Mallya, que comprou a antiga Spyker e mudou de nome. A Índia também deve fazer parte do calendário de corridas a partir de 2010.