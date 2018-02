Indiano não quer ser coadjuvante na F-1 Quando começou o zum-zum-zum de que um piloto indiano chegaria à Fórmula 1, muita gente disse que ele entraria no paddock de turbante, um rubi preso na testa e montado num elefante. "Mas domesticado ou selvagem?" brincou Narain Karthikeyan, piloto da Jordan, hoje no circuito de Sepang, onde domingo, às 4 horas (horário de Brasília), será disputado o GP da Malásia, segunda etapa do Mundial. Enquanto Giancarlo Fisichella e Fernando Alonso, da Renault, Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya, McLaren, além, claro, de Michael Schumacher e Rubens Barrichello, Ferrari, irão lutar lá na frente pela vitória na corrida mais quente do ano, o indiano prosseguirá no seu papel de coadjuvante da competição. "Ouvi e até li coisas impressionantes a meu respeito depois de desembarcar na Inglaterra para disputar a Fórmula 3 a fim de, um dia, correr na Fórmula 1", disse hoje o admirador confesso de Mahatma Gandhi. "Só começaram a me ver como uma figura não folclórica quando os surpreendi, ao andar entre os primeiros e vencer corridas." Passo decisivo para estar, agora, na Fómula 1. "Hoje há um bilhão de pessoas, a população de meu país, me acompanhando." Não é muita pressão para um estreante, de 28 anos? "Foi pior ano passado. Eu disputei a SuperNissan e o campeonato também era transmitido para a Índia, agora me acostumei com o assédio, faz parte da minha profissão." Apesar de ser um dos mercados mais emergentes do mundo, a Índia ainda guarda a imagem de nação filosófica, berço de Buda. Nesse sentido, a presença de um indiano até com algum retrospecto no automobilismo despertou a atenção da Fórmula 1, ainda que Karthikeyan não seja, pelo seu discurso, o melhor exemplo de praticante de Yoga: "Olha essas coisas de imortalidade da alma, espiritualidade, religião, tão comuns na Índia, não têm muito a ver comigo, apesar de respeitá-las. Sou hinduísta e não budista." Mas visitar o grande túmulo de Taj Mahal, em Agra, próximo a Nova Delhi, a horas de vôo de onde nasceu, Chennai, valeu a pena. "Vá que você irá se impressionar, pela beleza e dimensão", recomenda ao repórter. Dá a entender, no entanto, desconhecer, ou não se lembrar, da trágica história de amor por traz do templo, construído pelo imperador Shah Jahan a sua amada esposa, Mumtaz Mahal, em 1648. Brasil? - O piloto indiano comentou estar mais à vontade em Kuala Lumpur que em Melbourne. "Era a minha primeira corrida. Admito que estava realmente nervoso." E a Malásia é o país mais próximo da Índia dentre todos no calendário. "Não só na geografia como na cultura também. É grande o número de indianos aqui, já conversei com fãs em Tamil e Telgu, idiomas que falo", disse Karthikeyan. "Eu me surpreendi ao ser identificado num shopping center e me pedirem autógrafo." Está sempre acompanhado da esposa, com quem se casou há cinco meses. "Brasil? Conheço São Paulo, onde fui correr com a Super-Nissan. Eu me senti em Bombaim, milhões de habitantes, as semelhanças são muitas." O interesse pelas pistas vem do pai, campeão indiano de rali nos anos 70. "Hoje ele cuida do seu comércio de tecidos." O sonho de Karthikeyan chegar à Fórmula 1 está apenas parcialmente realizado. "Não vim aqui para ser coadjuvante. Quero evoluir, vencer." E se já mostrou ser capaz de entrar no paddock sem estar montado num elefante ou ao lado de um tigre de bengala acorrentado, por que não? A TV Globo transmite as 56 voltas do GP da Malásia ao vivo.