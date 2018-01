Indiano surpreende na World Series O indiano Narain Karthikeyan foi o mais rápido nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos em Interlagos para a última etapa, em rodada dupla, da Telefônica World Series. Na terceira sessão livre, o piloto da equipe RC Motorsport fez 1min26s748 em sua melhor volta. O brasileiro Ricardo Zonta, campeão antecipado da categoria, ficou em segundo, com 1min26s771. Neste sábado acontecem as duas sessões classificatórias para as corridas de domingo. Além de Zonta, quatro outros brasileiros disputarão as provas em Interlagos: Jaime Mello (6º nesta sexta-feira), Ricardo Sperafico (7º), Tuka Rocha (9º), Rodrigo Sperafico (13º) e Wagner Ebrahim (16º). Com o título decidido a favor de Zonta, que soma 284 pontos, as provas de domingo irão definir o vice-campeão. Brigam o francês Franck Montagny (188) e o belga Bas Lenders (174). Zonta ainda não decidiu o que fará em 2003. Ele pode continuar na World Series, mas tenta um lugar na Cart. Na categoria americana há vagas, pois continua perdendo pilotos para a Indy Racing League.