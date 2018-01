Indy: 3 brasileiros largam na frente Por pouco Gil de Ferran não conquistou neste sábado mais um ponto na busca pelo bicampeonato da Fórmula Indy. O piloto brasileiro tinha o melhor tempo do qualifying para o GP de Surfer´s Paradise até pouco antes do fim do treino, quando Roberto Moreno superou-o, garantindo a pole position e ganhando o ponto extra. Completando o trio brasileiro, Cristiano da Matta foi o terceiro. Kenny Brack, principal adversário de Gil no campeonato, largará em 13o e Hélio Castro Neves, que também sonha com o título, em 11o. A largada será às 14h deste domingo, 2h no horário brasileiro. Gil, que tem 26 pontos de vantagem sobre Brack e 38 sobre Helinho, mostrou que está com o carro bem acertado para ser bicampeão. Antes de fazer o segundo melhor tempo na classificação, ele tinha sido o mais rápido no treino livre da manhã. Na classificação, usou o carro reserva, pois a caixa de câmbio do principal tinha quebrado. Segundo ele, a troca foi boa, pois o carro reserva estava melhor. É com este que ele vai disputar a corrida. Veja o grid: 1) Roberto Moreno (Patrick), 1min32s095 2) Gil de Ferran (Penske), 1min32s406 3) Cristiano da Matta (Newman-Haas), 1min32s552 4) Paul Tracy (Green), 1min32s605 5) Dario Franchitti (Green), 1min32s760 6) Michael Andretti (Green), 1min32s971 7) Alex Tagliani (Forsythe), 1min33s137 8) Scott Dixon (PacWest), 1min33s209 9) Patrick Carpentier (orsythe), 1min33s360 10) Jimmy Vasser (Patrick), 1min33s447 11) Hélio Castro Neves (Penske), 1min33s476 12) Oriol Servia (Sigma), 1min33s738 13) Kenny Brack (Rahal), 1min33s753 14) Max Papis (Rahal), 1min33s843 15) Christian Fittipaldi (Newman-Haas), 1min33s947 16) Michel Jourdain Jr. (Bettenhausen), 1min33s998 17) Adrian Fernandez (Fernandez), 1min34s035 18) Shinji Nakano (Fernandez), 1min34s143 19) Tony Kanaan (Mo Nunn), 1min34s319 20) Tora Takagi (Walker), 1min34s355 21) Bruno Junqueira (Chip Ganassi), 1min34s476 22) Bryan Herta (Zakspeed), 1min34s721 23) Memo Gidley (Chip Ganassi), 1min34s754 24) Casey Mears (Mo Nunn), 1min35s401 25) Maurício Gugelmin (PacWest), 1min35s567 26) Alex Barron (Arciero-Blair), 1min36s867