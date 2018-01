Indy: acidente marca GP da Alemanha Um acidente espetacular envolvendo os carros de Alessandro Zanardi e Alex Tagliani a poucas voltas do final, marcou o GP da Alemanha de Fórmula Indy - na primeira prova da categoria na Europa. Na volta de número 142, Zanardi voltava à pista depois de uma parada nos boxes e acabou sendo tocado com violência pelo carro de Alex Tagliani que vinha atrás em altíssima velocidade e não teve tempo para desviar. Os dois carros ficaram completamente destruídos. Os pilotos foram atendidos ainda na pista e levados de helicóptero para o hospital de Dresden. Apesar da gravidade do acidente, a corrida continuou e terminou sob bandeira amarela. O sueco Kenny Brack (Rahal) conseguiu chegar em primeiro e assumiu a liderança do campeonato com 131 pontos. Atrás dele, veio Max Papis, também da Rahal. Patrick Carpentier terminou em terceiro e Michael Andretti em quarto. Tonny Kanaan e Gil de Ferran foram os brasileiros melhor colocados. Terminaram a prova, respectivamente, em 7º e 8º lugares. Gil é o segundo no campeonato, com 120 pontos.