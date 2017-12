Indy: Brack é mais rápido no warm-up O sueco Kenny Brack, que lidera o campeonato e vai largar apenas na 22ª posição, foi o mais rápido no warm up do GP de Portland, sétima etapa da temporada de Fórmula Indy, que será disputada nesta tarde, a partir das 17h (horário de Brasília). Brack, da equipe Rahal, fez sua melhor volta em 1min03s168, contra 1min04s904 do brasileiro Cristiano da Matta, da Newman Haas, o segundo colocado. Esta enorme diferença entre os dois não representa nada. Começou a chover bem no início do treino da manhã, o que obrigou as equipes a trocar pneus e preparar os carros para a pista molhada. Mas algumas derrapadas fizeram com que o warm up, que já é curto (meia hora) tivesse menos tempo ainda. A 10 minutos do final, o piloto brasileiro Tony Kanaan, da Mo Nunn, foi parar numa barreira de pneus, provocando a última bandeira vermelha. Estava terminado o treino, sem que os pilotos tivessem tempo suficiente para acertar seus carros.