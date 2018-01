Indy: brasileiros dominam treino livre Os pilotos brasileiros dominaram amplamente o primeiro treino livre para o GP do Texas de F-Indy, realizado manhã desta sexta-feira, no Texas Motor Speedway. Tony Kanaan, da Mo Nunn, fez o melhor tempo no oval de 1,5 milha (2,41 km), com 22s845, média de 375,764 km/h. Em segundo ficou Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, com 23s001, média de 373,215 km/h, obtidos a menos de 10 minutos do final da sessão, que teve duração de duas horas. O terceiro mais rápido foi Helio Castro Neves, da Penske, com 23s003 (373,183 km/h). Gil de Ferran ficou em quarto, com 23s033 (372,269 km/h) e Cristiano da Matta, da Newman-Haas, em quinto 23s035 (372,665 km/h). Só então aparece o primeiro piloto não-brasileiro, o sueco Kenny Brack, da Team Rahal, que ficou em sexto no treino livre, com o tempo de 23s056 (372,325 km/h). Ainda na tarde desta sexta acontece nova sessão de treinos livres.