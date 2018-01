Indy: Da Matta é o melhor no warm up O brasileiro Cristiano da Matta, da Newman/Haas, foi o mais rápido no warm up, o treino de aquecimento para o GP de Vancouver de Fórmula Indy. Com o tempo de 1m02s445, ele ficou na frente do seu companheiro de equipe, Christian Fittipaldi, que fez 1m02s956 e foi o segundo colocado na sessão deste domingo. A terceira posição ficou com outro piloto do País, Max Wilson (Arciero Blair), que marcou 1m03s034. Apesar da previsão de que não iria chover hoje em Vancouver, o tempo está fechado, com muitas nuvens, e pode haver chuva durante a prova desta tarde. A largada da 14 etapa do campeonato está programada para as 18 horas (horário de Brasília) e a TV Record e a DirecTV anunciam a transmissão ao vivo. Além dos três primeiros, os brasileiros não foram tão bem no warm up. Roberto Moreno (Patrick) foi o 8? colocado, com 1m03s218; Gil de Ferran (Penske) ficou em 11?, com 1m03s271; Mauricio Gugelmin (PacWest) foi o 13?, com 1m03s355; Bruno Junqueira (Ganassi) foi o 17?, com 1m03s485; Hélio Castro Neves (Penske) foi o 18?, com 1m03s531; e Tony Kanaan (Mo Nunn) foi o 19?, com 1m03s557. A pole position da prova é do canadense Alex Tagliani (Forsythe), que fez apenas o 9º tempo no warm up deste domingo, ao marcar 1m03s219.