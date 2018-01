Indy: estado de Zanardi é grave O piloto italiano Alessandro Zanardi corre sério risco de vida. Ele está em estado extremamente grave após uma batida com o canadense Alex Tagliani na volta 142 do GP da Alemanha de Fórmula Indy, em Lausitz. Zanardi liderava a prova e parou para um reabastecimento. Quando voltava para a pista, rodou e foi atingido de lado por Tagliani, que fazia a curva 1 do circuito a aproximadamente 300km/h. O impacto da batida dividiu o carro de Zanardi em dois, com metade do bico sendo arrancado. A célula que protege o piloto, feita de material extremamente resistente, foi partida na região onde ficam as pernas do piloto. Segundo o boletim divulgado pelo médico oficial da Cart, Steve Olvey, o italiano perdeu muito sangue, teve lesões nas pernas e nos braços e foi levado de helicóptero para o Klinikum Berlin-Marzanh, hospital de Berlim, a 140 quilômetros de Lausitz. Alex Tagliani saiu do carro acordado. Reclamou de dores nas costas, braços e pernas e foi levado para o mesmo hospital de Berlim, onde fará exames médicos. Logo em seguida, um outro helicóptero saiu da pista levando a mulher de Zanardi, Daniela. Companheiro de equipe de Zanardi na equipe Mo-Nunn, o brasileiro Tony Kanaan saiu logo em seguida em um carro para Berlim, junto com o escocês Dario Franchitti e sua noiva, a atriz Ashley Judd. Tony e Dario são dois dos melhores amigos de Zanardi na F-Indy. O italiano iria levar os dois para passar sua casa, em Monte Carlo, onde ficariam até a viagem para a Inglaterra, local da próxima etapa da Indy, em Rockingham. Zanardi, de 34 anos, nasceu em Bolonha e começou a correr aos 14 anos, em campeonatos italianos de kart. Foi vice-campeão da F-3000 em 1991, perdendo o título para Christian Fittipaldi por cinco pontos e estreou na F-1, substituindo Michael Schumacher na Jordan nas três corridas finais da temporada. No ano seguinte, virou piloto de testes da Benetton e disputou três provas pela Minardi. Correu pela Lotus em 93 e 94, sem conseguir destaque. Em 96, Zanardi estreou na Indy na Chip Ganassi. Conseguiu três vitórias e foi eleito o estreante do ano. Nas duas temporadas seguintes, foi campeão acumulando 12 vitórias, todas elas comemoradas da forma que se tornou sua marca registrada: vários cavalos-de-pau no meio da pista. Em 1999, foi para a Fórmula 1, mas não se deu bem. Correndo pela Williams, não conseguiu marcar nenhum ponto. Não correu na temporada 2000 e voltou este ano para a equipe Mo Nunn, onde fazia dupla com o brasileiro Tony Kanaan. Nesta temporada, não vinha bem. Tinha apenas 24 pontos em 14 provas. Já era quase certo que ele não correria na Indy no ano que vem. A prova foi vencida pelo sueco Kenny Brack, seguido do italiano Max Papis e pelo canadense Patrick Carpentier. O melhor brasileiro foi Tony Kanaan, que ficou em sétimo lugar. Brack reassumiu a liderança da temporada da Indy com 131 pontos. Gil de Ferran é o segundo, com 120, Michael Andretti em terceiro, com 115 e Hélio Castro Neves o quarto, com 111. Classificação final do GP da Alemanha: 1. Kenny Brack (Suécia) 2. Max Papis (Itália) 3. Patrick Carpentier (Canadá) 4. Michael Andretti (Estados Unidos) 5. Oriol Servia (Espanha) 6. Toranosuke Takagi (Japão) 7. Tony Kanaan (Brasil) 8. Gil de Ferran (Brasil) 9. Scott Dixon (Nova Zelândia) 10. Paul Tracy (Canadá) 11. Bruno Junqueira (Brasil) 12. Hélio Castro Neves (Brasil) 16) Maurício Gugelmim (Brasil) 18) Max Wilson (Brasil) 19) Christian Fittipaldi (Brasil), não completou 23) Roberto Moreno (Brasil), não completou 26) Cristiano da Matta (Brasil), não completou Classificação do Campeonato 1. Kenny Brack (Suécia) 131 2. Gil de Ferran (Brasil) 120 3. Michael Andretti (EUA) 115 4. Helio Castro Neves (Brasil) 111 5. Scott Dixon (Nova Zelândia) 86 6. Dario Franchitti (Escócia) 85 7. Patrick Carpentier (Canadá) 83 8. Cristiano da Matta (Brasil) 78 9. Roberto Moreno (Brasil) 74 10. Tony Kanaan (Brasil) 72 13. Christian Fittipaldi (Brasil) 56 15. Bruno Junqueira (Brasil) 50 24. Maurício Gugelmim (Brasil) 17 25. Max Wilson (Brasil) 12