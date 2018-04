Indy faz corrida histórica em Nazareth A 13.ª etapa da Indy Racing League, amanhã, no oval de Nazareth, é histórica por dois motivos: será a 100.ª corrida da categoria criada em 1996 e o último GP da IRL nesta pista. Isso porque o acanhado autódromo, de propriedade de Roger Penske, dono da Penske, será fechado no final do ano para competições automobilísticas. O brasileiro Tony Kanaan lidera o campeonato com 463 pontos. É perseguido pelo americano Buddy Rice, que soma 395.