Indy: Gil de Ferran fica com a pole Depois de uma disputa acirrada com Hélio Castro Neves, Gil de Ferran garantiu a pole position do GP de Toronto de Fórmula Indy, que acontece neste domingo, a partir das 14 horas (horário de Brasília). Os dois brasileiros da equipe Penske ficaram na primeira fila, seguidos pelo sueco Kenny Brack e por outro piloto do Brasil, Tony Kanaan, que foram terceiro e quarto colocados, respectivamente. No treino classificatório da Indy, os pilotos são divididos em dois grupos para que haja duas sessões. Na primeira, Kanaan foi o mais rápido (57s923). "Dava até para ter ido melhor, mas as duas bandeiras vermelhas (quando o treino é paralisado por causa de algum acidente na pista) atrapalharam", revelou Tony. Na segunda sessão, Gil passou na frente de Kanaan assim que entrou na pista do circuito Exhibition Place, nas ruas de Toronto. Segurou a ponta até o finalzinho, quando Helinho fez uma volta mais rápida. Gil voltou para a pista e retomou a pole. Helinho ainda tinha uma última chance, mas desperdiçou. "Estava muito bem, mas errei numa curva e perdi o primeiro lugar por muito pouco", explicou Helinho. No final, Gil marcou 57s703 e Helinho fez 57s767. Nas 15 corridas da Indy já disputadas em Toronto, apenas uma vez o pole ganhou a prova. Foi em 91, com o norte-americano Michael Andretti. Mas a estatística não preocupa Gil. "Nem penso nisso. O importante é que o carro está andando bem neste final de semana e ganhei mais um ponto no campeonato", afirmou o brasileiro, que conseguiu a sua 12ª pole na categoria - a primeira no ano. Quem teve azar no treino deste sábado à tarde foi o brasileiro Max Wilson. Ele tinha acabado de entrar na pista quando o japonês Shinji Nakano bateu na proteção de pneus. Max não teve como desviar e se chocou no carro de Nakano. "Fiquei chateado. O meu carro estava bom, mas tive que usar o reserva no resto do treino e não deu para recuperar o tempo perdido", lamentou o brasileiro, que ficou na penúltima posição do grid, justamente na frente de Nakano. Confira o grid de largada do GP de Toronto: 1 - Gil de Ferran: 57s703 2 - Hélio Castro Neves: 57s767 3 - Kenny Brack: 57s886 4 - Tony Kanaan: 57s923 5 - Alex Tagliani: 57s997 6 - Dario Franchitti: 58s109 9 - Roberto Moreno: 58s195 14 - Christian Fittipaldi: 58s279 17 - Cristiano da Matta: 58s476 19 - Mauricio Gugelmin: 58s601 20 - Bruno Junqueira: 58s609 25 - Max Wilson: 59s092