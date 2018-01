Indy: Gil é o mais rápido do dia O brasileiro Gil de Ferran foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para o GP de Toronto, nesta sexta-feira, no circuito de rua Exhibition Place. O atual campeão da Fórmula Indy ficou com o melhor tempo de manhã (59s107) e à tarde, melhorou ainda mais a sua marca (58s400). Neste sábado acontece a definição do grid de largada e domingo, a partir das 14 horas (horário de Brasília), será disputada a nona etapa do Mundial. Christian Fittipaldi também foi bem e ficou atrás de Gil, na segunda posição, com a marca de 58s636. Hélio Castro Neves teve problemas no treino da tarde e acabou apenas com o oitavo tempo do dia, os 59s136 conseguidos de manhã. O seu carro quebrou na primeira volta e como ele já tinha usado o reserva na primeira sessão, o regulamento da Indy impediu que voltasse para a pista. Os carros equipados pela Honda, como o de Tony Kanaan, Gil e Helinho, dominaram o primeiro dia de treinos em Toronto. Um dos motivos para isso foi a mudança no regulamento ocorrida no começo da semana, proibindo o uso de um espaçador na base da válvula pop off - este equipamento controla a pressão do turbo e acaba equilibrando a força dos motores Honda, Toyota e Ford. "Para nós, isso faz uma diferença muito grande", confessou Helinho. A Cart tinha avisado oficialmente que o plano era que o espaçador da válvula voltasse a ser usado pelas equipes no GP de Mid-Ohio, dia 12 de agosto. Mas, pressionada principalmente pela Toyota, a entidade que controla a Indy pretende anunciar na próxima segunda-feira o retorno do tão comentado equipamento já para a etapa de domingo que vem, no oval de Michigan.