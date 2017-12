Indy: Gil é pole e Helinho larga em 2º Os brasileiros da Penske confirmaram o favoritismo e largam na primeira fila no GP de Mid-Ohio, a 12ª etapa da temporada de F-Indy, neste domingo. Na sessão oficial realizada na tarde deste sábado, Gil de Ferran garantiu a pole, com o tempo de 1min05s442 (média de 199,860 km/h), e o seu companheiro de equipe, Hélio Castro Neves, ficou em segundo lugar (1min05s877, média de 198,540 km/h). Gil e Helinho fizeram uma briga particular pela pole. O atual campeão esteve na primeira posição a maior parte do treino, mas foi superado faltando menos de três minutos para o final da sessão. Deu o troco segundos depois. Na segunda fila, largarão o canadense Patrick Carpentier, da Forsythe, e o norte-americano Jimmy Vasser, da Patrick Racing. O brasileiro Tony Kanaan, da Mo Nunn, é o 7º no grid, com 1min06s196. Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, fez o 9º tempo, 1min06s364, e larga na quinta fila. Demais brasileiros: Bruno Junqueira (Chip Ganassi) larga em 10º lugar, com 1min06s395; Cristiano da Matta (Newman-Haas) em 11º, com 1min06s469; Roberto Moreno (Patrick) em 15º, com 1min06s550; Maurício Gugelmin (PacWest) em 21º, com 1min07s106; e Max Wilson (Arciero/Blair) em 24º, com 1min07s508. O líder do campeonato, o sueco Kenny Brack, da Rahal (tem 104 pontos contra 82 de Helinho), fez apenas o 13º tempo, com 1min06s494. O GP de Mid-Ohio, em 83 voltas, tem largada prevista para as 13 horas deste domingo, horário de Brasília. A TV Record, porém, passará apenas o teipe da prova, com início de transmissão previsto para as 16h45.