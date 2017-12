Indy: GP de Detroit pode desaparecer Para tristeza de Hélio Castro Neves, a prova onde ele teve mais alegrias na Fórmula Indy não deve fazer parte do calendário do ano que vem. O GP de Detroit, onde o piloto brasileiro conquistou a primeira vitória de sua carreira, no ano passado, e repetiu a dose no último domingo, enfrenta problemas que preocupam os promotores e a Cart, entidade que organiza a categoria. Ninguém fala categoricamente em acabar com a corrida, mas é o que dá a entender. Quem organiza o GP de Detroit é a IMG (International Management Group), responsável também pelas provas de Cleveland e da Austrália. Denny Young, vice-presidente senior e gerente-geral, não hesita em dizer que a prova de Detroit é apenas uma pequena parte nos negócios de sua empresa e que um eventual cancelamento não faria diferença em termos financeiros- na verdade, seria uma não renovação do contrato, que vence neste ano. "A corrida era muito rentável, mas as despesas aumentaram e o público diminuiu", afirma Young, que calcula em 140 mil o número de pessoas que estava no autódromo no último fim de semana. No início da participação da IMG, há nove anos, diz ele, 200 mil espectadores costumavam cruzar a ponte Jefferson para ir ao Parque Belle Isle, local do GP. Na opinião do dirigente, o que estragou a prova foi a cisão da Cart em meados dos anos 90, que provocou a divisão dos monopostos nos Estados Unidos em duas categorias: Indy (oficialmente chamada de Cart) e IRL (Indy Racing League). Se você ainda faz confusão entre as duas, e achou que estava assistindo a uma etapa da Indy quando viu Hélio Castro Neves vencer as 500 Milhas de Indianápolis, mês passado, não se preocupe. Young acha que o público americano também está confuso: "Essa divisão afetou a base dos fãs." Domingo passado, houve duas corridas, uma da Indy e, logo em seguida, uma da IRL. O diretor da IMG acha isso péssimo: "O cara vê uma prova começar e fala ´mas eu acabei de ver a Indy´." Segundo ele, também não há espaço para duas ligas nos outros esportes, como o basquete, no qual a CBA, criada para funcionar paralelamente à NBA, "não deu certo". Young diz que quer continuar com a corrida se ela puder dar lucro e lembra que, para isso, a taxa anual exigida pela Cart, de US$ 2 milhões, teria de ser reduzida pela metade - há nove anos, era de US$ 700 mil. O pedido já foi feito: "A Cart ainda não disse nada. Gostamos de Detroit, mas esse é só um evento, não podemos ficar para perder dinheiro." Sua parte, ou seja, divulgar a corrida, ele garante que cumpriu: "Fizemos um grande trabalho, até maior que no ano passado. Não tinha ninguém na cidade que não sabia da corrida." A IMG está começando a cuidar da carreira de alguns pilotos da Indy. Por enquanto, tem acordo com o brasileiro Gil de Ferran e o norte-americano Jimmy Vasser. Atual campeão da Indy, Gil é um grande entusiasta da corrida e adoraria que ela continuasse no calendário, mas com algumas mudanças. "Detroit é a casa de muita gente do setor automotivo", diz ele, referindo-se às montadoras Ford, General Motors e Daimler-Chrysler, as três maiores dos Estados Unidos, e a uma série de fornecedores de peças, como a Tenneco, patrocinadora oficial da corrida. Segundo o piloto, o Parque Belle Isle (uma ilhota no rio Detroit) tem grande potencial: "Poderiam fazer um circuito permanente." Atualmente, a prova é disputada numa pista de rua, cheia de ondulações, sujeira e variações no tipo de asfalto. Mas essa é apenas parte do problema. O paddock, área que abriga os hospitality centers e os motorhomes das equipes, é um terreno feito de grama e terra. Quando chove, os carros têm de passar pela lama para chegar à pista. E todos têm de pisar nela, dos mecânicos aos donos de equipe. "Já pedimos várias mudanças, como o paddock", diz o vice-presidente de operações da Cart, Tim Mayer, nitidamente aborrecido: "Há uma longa lista de medidas para deixar esse autódromo bom. E nada foi feito. Além disso, muita gente aqui fala que esse parque é para o povo e não deve abrigar uma corrida." Ele afirma que a taxa de US$ 2 milhões não é intocável, mas lembra que a Cart, uma entidade de capital aberto, precisa demonstrar crescimento nos lucros. Resumindo, a situação é bem complicada. Tanto que Mayer já fala em "outros lugares nas redondezas" para abrigar a corrida, como "um circuito oval em State Fair Park, a sete milhas de Belle Isle". Esta pista é um antigo projeto que não deu certo, mas poderia ser retomado, segundo ele. Detroit é a sede das grandes montadoras, mas Mayer cita outro motivo para querer manter uma corrida na região. Detroit é também a sede da própria Cart. Talvez seja uma forma meio provinciana de pensar, mas a Indy é isso, uma mistura de profissionalismo e amadorismo. O que não deixa de ter seu charme. No próximo domingo, será disputada a sétima etapa da temporada, no circuito misto de Portland. O sueco Kenny Brack, da Rahal, lidera o campeonato com 74 pontos, cinco a mais que Hélio Castro Neves, da Penske, que voltou a ficar próximo da liderança com a vitória em Detroit. No ano passado, Helinho foi o pole position em Portland. Mas quem venceu foi Gil de Ferran.