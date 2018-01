Indy: Honda vence batalha com Toyota A Honda tanto reclamou que deu resultado. A partir da próxima corrida - domingo, em Toronto -, os motores dos carros da Fórmula Indy voltarão a seguir o regulamento do início da temporada, sem espaçador na base da válvula pop off. A Toyota, que tinha se beneficiado da mudança implementada na corrida de Detroit, em junho, achou ruim. Mas a decisão é provisória. Na sexta-feira que antecedeu o GP de Detroit, os organizadores determinaram o uso do polêmico espaçador, como forma de evitar uma suposta vantagem ilícita que a Honda e a Ford (principalmente a primeira) estariam tendo, ?enganando? a válvula, que controla a pressão no turbo, e conseguindo um valor acima das 37 polegadas permitidas. Foi uma vitória da concorrente Toyota, que levantou a suspeita com base na desvantagem que os carros equipados com seus motores vinham levando em algumas situações. A Honda, que desde o início se empenhou na briga, teve um protesto negado ainda em Detroit. Mas apelou, alegando falta de tempo para testar o novo sistema. E após uma audiência de oito horas na última segunda-feira, em Cleveland, com a presença de proprietários de equipe e pilotos, obteve uma vitória nesta batalha. A Cart, entidade que organiza a categoria, determinou que o espaçador não será usado nas três próximas corridas: Toronto, Michigan e Chicago. Nesse meio tempo, os fabricantes poderão propor novas alternativas. Se nenhuma for aprovada por eles próprios e pela Cart, as válvulas modificadas serão reativadas a partir do GP de Mid-Ohio, em agosto. A Toyota declarou que estava "extremamente desapontada com a decisão dos três juízes. Ao invés de se preocupar com o problema que causou a implementação do espaçador, preferiram se preocupar com o processo de implementação." A Honda ficou satisfeita com o que, segundo a fábrica, é a comprovação de que seu motor está dentro do regulamento. A mudança talvez favoreça o sueco Kenny Brack, cujo carro da equipe Rahal é equipado com motor Ford. Líder do campeonato com 76 pontos, ele tem sete a mais que o brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske (motor Honda), o segundo colocado. São os únicos pilotos que já venceram duas corridas na temporada - Brack em Motegi e Milwaukee, Helinho em Long Beach e Detroit.