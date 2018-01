Indy: Junqueira é mais rápido do dia O brasileiro Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, foi o mais rápido nesta sexta-feira, nos treinos livres para o Grande Prêmio de Chicago de Fórmula Indy, com o tempo de 23s714, obtido na segunda sessão de treino livre, que terminou há poucos minutos. "Está bom, mas dá para melhorar", disse Bruno, que tem uma responsabilidade especial nesta prova, pois ela acontece no Chicago Motor Speedway, circuito de propriedade de seu patrão, Chip Ganassi. O sueco Kenny Brack, líder da temporada, ficou com o segundo tempo (23s731) e o japonês Tora Takagi, com o terceiro (23s766). Hélio Castro Neves, da Penske, ficou em quinto (23s939), Cristiano da Matta, da Newman-Haas, em oitavo (24s030), Maurício Gugelmin, da PacWest, em nono (24s036), Tony Kanaan, da Mo Nuun, em 15º (24s079), Gil de Ferran, da Penske, em 17º (24s110) , Christian Fittipaldi, da Newman-Haas em 18º (24s155), e Roberto Moreno, da PacWest, em 20º (24s192).