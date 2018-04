Indy: Kanaan é 2.º e fica perto do título Com o segundo lugar conquistado hoje no GP de Nazareth, 13.ª etapa da Indy Racing League - a vitória foi do inglês Dan Wheldon -, o brasileiro Tony Kanaan ficou bem próximo do título da categoria. Faltando 3 corridas para o fim do campeonato, Tony tem 503 pontos, contra 431 de Wheldon, seu companheiro na Andretti-Green. A vantagem é de 72 pontos. Hoje, Hélio Castro Neves, que largou na pole, foi o quinto colocado; Vitor Meira foi o 10.º; e Felipe Giaffone, o 16.º. Chicago recebe o próximo GP, em 12 de setembro.