Indy: Kanaan é mais rápido em treino A chuva parou e os carros da Fórmula Indy finalmente andaram pela primeira vez no circuito de Lausitz, na Alemanha, que marca a estréia da categoria na Europa. Depois das chuvas que cancelaram o treino da manhã e atrasaram em duas horas o início do da tarde, o tempo melhorou e os carros foram para a pista. O italiano Alex Zanardi e o brasileiro Tony Kanaan, dupla de pilotos da Mo Nunn, dominaram os treinos, revezaram-se na primeira posição durante as duas horas. No final, Tony foi o melhor, com 34s624, seguido por Zanardi com 34s991. Os três pilotos que estão na frente na classificação do campeonato ficaram para trás. O líder Gil de Ferran foi o 19º. O sueco Kenny Brack e o brasileiro Hélio Castro Neves, que dividem a vice-liderança, ficaram respectivamente na 4ª e 6ª posição. Outros brasileiros: Bruno Junqueira (5º), Maurício Gugelmim (10º), Roberto Moreno (14º), Cristiano da Matta (26º) e Christian Fittipaldi (21º) e Max Wilson (29º). O americano Michael Andretti conseguiu chegar à Alemanha e participou do treino. Ele não havia saído dos Estados Unidos antes de terça-feira, quando os ataques terroristas fecharam o espaço aéreo do País. Michael veio em um vôo particular e ficou na 19ª posição. Os treinos de hoje não valeram para o grid de classificação. Por causa das chuvas que impediram os treinos de quinta, a Cart já tinha decidido que o grid da prova de sábado seguiria as posições da classificação do campeonato, com Gil de Ferran na pole position, Kenny Brack em segundo e Hélio Castro Neves em terceiro. A largada está prevista para às 8h30min (horário de Brasília).