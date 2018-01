Indy: Kanaan é o 2º em treino livre O canadense Paul Tracy, da equipe Green, foi o mais rápido nas sessões livres deste sábado para o GP do Texas. Ele fez sua melhor volta no Texas Motor Speedway em 22s542, com média de 380,886 km/h. O brasileiro Tony Kanaan, do Mo Nunn, ficou com o segundo tempo, 22s556, à frente do italiano Max Papis, da Rahal, que fez 22s604. Tracy e Tony treinaram no segundo grupo. Papis foi o mais rápido nos treinos livres do primeiro grupo. Gil de Ferran, da Penske, ficou em nono; Cristiano da Matta (Newman-Haas), em 13º; Hélio Castro Neves (Penske), em 16º; Bruno Junqueira (Chip Ganassi), em 17º; Roberto Moreno (Patrick), em 19º; Christian Fittipaldi (Newman-Haas), em 21º; e Max Wilson (Brooke), em 25º.