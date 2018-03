Indy: Kenny Brack vence no Japão O piloto sueco Kenny Brack, da equipe Rahal, venceu esta madrugada o GP do Japão de F-Indy, realizado no circuito de Montegi, nesta cidade. A vitória de Brack manteve a hegemonia da Ford no circuito japonês, ganhando pela 4ª vez seguida e desbancando as japonesas Honda e Toyota. O brasileiro Hélio Castro Neves (Penske) terminou a prova em 2º lugar, seguido de outro brasileiro, Tony Kanaan, da equipe Hollywood / Mo Nunn. Christian Fittipaldi (Newman / Haas) também fez boa corrida, chegando em quarto. Roberto Pupo Moreno, da Patrick Racing, terminou na 10ª colocação e Maurício Gugelmin (PacWest), na 12ª. Logo na primeira volta, o então líder do campeonato, o brasileiro Cristiano da Matta (Newman / Haas) envolveu-se em um acidente com outro brasileiro, Bruno Junqueira, da equipe Target. Os dois pilotos abandonaram a prova após o acidente. Pouco antes do final da corrida, Gil de Ferran (Penske) também abandonou, em decorrência de problemas mecânicos. Com o resultado, Kenny Brack assumiu a liderança do campeonato, somando 49 pontos ganhos. Em segundo segue o brasileiro Hélio Castro Neves, com 46 pontos.