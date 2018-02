Indy: mais festa para Kanaan Tony Kanaan passou a segunda-feira em Miami comemorando com amigos a primeira vitória na Indy Racing League. Domingo, no oval curto de Phoenix, depois de largar na pole position e disputar a ponta com diversos adversários, Tony cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na frente de mais dois brasileiros: Hélio Castro Neves e Felipe Giaffone. Com o resultado, assumiu a liderança da IRL (84 pontos), nove à frente de Hélio Castro Neves. ?Na minha carreira foi sempre assim: nunca tive nada fácil. Ganhar em Phoenix foi duro. Enfrentei o Helinho, o Giaffone, a Sarah Fisher, o Michael. Foi assim até o fim?, disse. Leia mais no Jornal da Tarde