Indy: médico justifica cancelamento Depois de muita confusão, o GP do Texas de F-Indy foi cancelado neste domingo quatro horas antes do horário marcado para a largada, oficialmente por ordem médica. A Cart recorreu ao diagnóstico de Steve Olvey, diretor médico da entidade, para justificar a não realização da prova. Olvey garantiu que os pilotos não suportariam a ação da força da gravidade no oval do Texas Motor Speedway a velocidades que poderiam chegar a 380 km/h em média. Um diagnóstico especializado que, entretanto, não tira a força do movimento dos pilotos, fator decisivo para o cancelamento da prova. A "rebelião?? começou pela manhã, no briefing que ocorre nos dias de GP. Normalmente, a reunião entre os pilotos é rápida. Desta vez, foi diferente. O encontro prolongou-se por quase duas horas e, na saída, os pilotos, mesmo sem quer dar declarações, demonstravam no semblante irritação e apreensão. Era o final de que a prova estava ameaçada. Naquela altura, o treino de aquecimento já estava atrasado em mais de uma hora. Mas nada de os pilotos irem à pista, apesar da intensa negociação da Cart com os donos de equipes. Pressionada, e diante do diagnóstico contundente de Olvey, a entidade não teve alternativa a não ser cancelar o GP. O problema, que vinha sendo apontado por Olvey desde sábado, é que na pista da cidade texana de Fort Worth, que tem inclinação de 24 graus nas curvas, um piloto não suportaria mais de 30 voltas a velocidades médias de 380 km/h. "Em uma pista tão inclinada como esta, a aceleração lateral do carro é muito grande. É o que chamamos de força G, que pressiona o piloto contra o chão. Um ser humano só suporta aceleração lateral de 4,5 g e aqui, o piloto percorreria 600 quilômetros a 4,33 g. Seria um risco muito grande, já que o sangue só atinge uma parte do cérebro, e o piloto teria sonolência e tontura´´, disse Olvey. Nos treinos de sexta-feira e sábado, aliás, vários pilotos sentiram esses sintomas, o que alarmou Olvey. "Recorri até a um médico da Nasa, pois nunca havia visto nada parecido. E conclui que não seria possível expor os pilotos. A segurança vem em primeiro lugar??, disse Olvey. "É uma decisão muito difícil, mas todos, organizadores, patrocinadores, donos de equipe e pilotos, concordamos que não se pode correr riscos absurdos. Por isso, tivemos a coragem de cancelar a prova??, acrescentou Kirk Russell, vice-presidente da Cart. Não sem antes fazer de tudo para realizá-la. Pela manhã, a entidade determinou que as asas traseiras dos carros poderiam ter a altura modificada, para dar mais aderência, e reduziu a pressão do turbo para de 39 para 36 polegadas. Com isso, esperava reduzir a velocidade. Também estava disposta a adotar bandeira amarelas a cada 25 voltas, para reduzir a velocidade e "oxigenar?? o cérebro dos pilotos. O problema é que isso interferiria diretamente no andamento da corrida. O GP estava condenado. O cancelamento, obviamente, trouxe alívio aos pilotos. "O problema neste pista é que o corpo humano não suporta a força vertical e lateral a que seria exposto. Esse tipo de pista não é para carros da Indy??, disse Cristiano da Matta, da Newman-Haas, líder do campeonato com 37 pontos. Christian Fittipsldi, seu companheiro de equipe, fez coro. "Não se trata de medo de correr, mas quando você percorre 30 voltas a 370, 380 km de média e fica tonto, alguma coisa está errado??, afirmou. O norte-americano Michael Andretti, que ao lado de Bryan Hertha representou os pilotos no anúncio oficial do cancelamento, também foi duro. "Eu tive uma experiência ruim nesta pista. E não gosto disso??, falou. Andretti, que ontem completaria 273 GPs e empataria com Al Unser Jr. como o piloto com maior número de largadas na categoria, tinha classificado, no sábado, o oval do Texas como a pior pista em que já esteve. A Cart só foi perdoada das perguntas sobre a razão de não se ter constatado o problema da força da gravidade quando o sueco Kenny Brack testou na pista, em fevereiro. A explicação é que ele andou com a pista suja e, portanto, mais lenta. Assim, atingiu média de 347,5 km/h, que, dizem os pilotos, seria suportável. A etapa do Texas é a segunda da temporada a ser cancelada. A primeira foi a do Brasil, por falta de acordo financeiro entre a prefeitura do Rio e os organizadores. Assim, das quatro etapas que deveriam ter sido realizadas até agora, só duas aconteceram.