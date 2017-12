Indy: mercado começa a ficar agitado O fim de semana do Grande Prêmio de Elkhart Lake agitou ainda mais o mercado de equipes e pilotos visando à temporada 2002 da Fórmula Indy. Em conseqüência do principal movimento - a contratação pela Chip Ganassi do sueco Kenny Brack, que liderava o campeonato pelo Team Rahal -, várias outras peças começam a se mover, em busca de uma posição segura no tabuleiro. Dentre os pilotos brasileiros, três deles - Bruno Junqueira, Christian Fittipaldi e Roberto Pupo Moreno - estão com situação indefinida e já dividem o tempo entre as pistas e as mesas de negociação. Leia mais no Jornal da Tarde