Indy: Moreno sofre acidente no treino O brasileiro Roberto Moreno sofreu um violento acidente no primeiro treino para as 500 Milhas de Michigan de Fórmula Indy, nesta sexta-feira. Ele perdeu o controle do seu carro, rodou na pista e bateu na proteção de pneus, quando ainda faltavam cerca de 40 minutos para o final da sessão. O piloto ficou um tempo dentro do cockpit e depois foi levado para o centro médico do circuito. Apesar do susto, Moreno está passando bem e já confirmou sua presença na sessão de treinamento da tarde. A corrida, a 10a do Mundial, acontece domingo, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Depois do acidente de Moreno, o primeiro treino livre foi encerrado pela direção da prova. Com isso, o mais rápido foi o sueco Kenny Brack, com o tempo de 31s809. Em seguida, vieram dois canadenses: Patrick Carpentier (31s917) e Alex Tagliani (32s904) ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Moreno foi o melhor brasileiro. Marcou 32s264 antes da batida e ficou na quarta colocação.