Indy pode ser o destino de Pizzonia Antônio Pizzonia, o Jungle Boy, pode seguir os passos do mineiro Bruno Junqueira e aparecer na Fórmula Indy no ano que vem. Este ano, na Fórmula 3000, o piloto amazonense enfrenta a temporada mais difícil desde que começou a correr na Europa. E sabe que o caminho para a Fórmula 1, seu sonho, está cada vez mais estreito. "Já tive contatos com uma equipe da Cart. Acho que poderia correr lá no ano que vem. Outra opção seria voltar a correr na F-3000 e fazer testes para uma equipe de F-1. Mas isso deve ser resolvido entre setembro e outubro", diz. Leia mais no Jornal da Tarde