Indy: Ryan Briscoe conquista a pole para o GP de Chicago

O piloto australiano Ryan Briscoe, da Penske, conquistou nesta sexta-feira a pole para o Grande Prêmio de Chicago da Fórmula Indy, que será realizado na noite deste sábado - às 23 horas de Brasília. Ele superou o brasileiro Hélio Castroneves, que ficou com a segunda marca.

Veja também:

F-Indy: Classificação / Calendário

Briscoe é o atual líder do campeonato, com 497 pontos. O escocês Dario Franchitti, segundo com 493, larga na terceira posição.

Quem também conseguiu uma boa marca foi o brasileiro Tony Kanaan, da Andretti Green, que acabou na quarta posição.

Outro brasileiro aparece entre os 10 primeiros: Mario Moraes, da KV Racing, em oitavo.