Indy: Vasser é o melhor do warm up O piloto norte-americano Jimmy Vasser, da Patrick, foi o mais rápido no ?warm up? (treino de aquecimento) para o GP de Detroit de Fórmula Indy, que será realizado neste domingo. Em segundo lugar ficou o canadense Patrick Carpentier (Player´s) e em terceiro, o brasileiro Cristiano da Matta (Newman Haas) - seguidos por Alex Tagliani (Player´s), Hélio Castro Neves (Penske), Christian Fittipaldi (Newman Haas) e Gil de Ferran (Penske). Por muito pouco, Helinho, que larga na pole position, não atropelou um dos esquilos que passam o dia passeando pelo Belle Isle Park, ilha no rio Detroit onde a corrida é disputada. Tony Kanaan, da Mo Nunn, não participou do ?warm up? e não disputará a prova. Após bater no qualifying, sábado, ele saiu do carro reclamando de dor de cabeça. Foi levado ao Detroit Receiving Hospital, onde os médicos constataram que o piloto tinha sofrido uma pequena concussão e não deveria correr hoje. Tony insistiu junto a Steve Olvey, médico da Cart, que deu a mesma recomendação. No ano passado, Tony tinha sofrido, também em Detroit, o pior acidente de sua carreira, quebrando quatro costelas e o antebraço esquerdo. A prova, sexta da temporada, terá largada às 15h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Record e da DirecTV.