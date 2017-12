Inglês é campeão mundial de rali O inglês Richard Burns conquistou neste domingo o título de campeão mundial de rali ao chegar na terceira posição do Rali da Grã-Bretanha, a 14ª e última etapa da competição, no País de Gales, vencida pelo finlandês Marcus Gronholm. O piloto da Subaru, vice-campeão nas duas últimas temporadas, foi beneficiado pela desistência de seus concorrentes, o escocês Colin McRae (Ford), o finlandês Tomm Makinen (Mitsubishi) e o espanhol Carlos Sainz (Ford). Este último sofreu um acidente no trecho de sábado, deixando feridas 15 pessoas que assistiam à prova. A conquista do título marcou a despedida de Burns da Subaru. No próximo ano, ele correrá pela Peugeot, campeã da temporada entre as equipes.