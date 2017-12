Inglês Sam Bird vence estreia da temporada na Fórmula E; Di Grassi é o 18º

A temporada 2017/2018 da Fórmula E começou com Sam Bird na frente. O piloto inglês, quarto colocado do campeonato passado, fez bonito neste sábado e venceu a primeira etapa do calendário, em Hong Kong, ao cruzar as 43 voltas do circuito na frente, e com certa tranquilidade.

+ Por privatização do Anhembi, Brasil cancela Formula E em São Paulo

Bird somou 25 pontos e saltou à frente na classificação. A segunda colocação do dia ficou com o francês Jean-Éric Vergne, mais de 11 segundos atrás do inglês. Completando o pódio, apareceu o alemão Nick Heidfeld, menos de um segundo atrás de Vergne.

Só então apareceu o primeiro brasileiro. Se foi apenas o 11.º colocado da temporada passada, Nelsinho Piquet começou bem o novo campeonato ao chegar na quarta colocação, pouco mais de 15 segundos atrás de Bird, e somar 12 pontos na classificação.

A maior expectativa, contudo, estava sobre o outro brasileiro no grid, mas Lucas di Grassi viveu um dia para esquecer. O atual campeão da categoria se envolveu em um acidente no início da prova com Sebastian Buemi, sofreu com problemas mecânicos em seu carro e completou a prova somente na 18.ª colocação, sem pontuar.

Os pilotos da Fórmula E voltarão à ação já neste domingo, para a segunda prova disputada em Hong Kong. Depois, a categoria terá sequência somente em 2018, com a etapa do Marrocos, em Marrakesh, no dia 13 de janeiro.