Ingleses fazem festa para Button Os ingleses fizeram festa, com fundamentadas razões, para Jenson Button, da BAR, oitavo colocado. É que ele saiu em último e ainda chegou na frente do companheiro, Jacques Villeneuve (décimo na prova), que era o nono no grid. Na 32ª volta os dois começaram a lutar pelo nono lugar e quando Button colocou de lado para passar, na curva Bridge, a 250 km/h, Villeneuve deu-lhe o chamado chega-para-lá. Duas voltas mais tarde Button o ultrapassou. Já próximo da bandeirada, a três voltas do fim, na tentativa de ganhar a posição de Button, Villeneuve rodou e perdeu a nona colocação para Ralf Schumacher. O canadense deverá ser dispendado da BAR. É o ocaso do campeão do mundo de 1997.