Ingo Hoffmann ganha etapa da Stock Car Após um ano de jejum, o piloto Ingo Hoffmann, da equipe Filipaper Racing, voltou a vencer uma prova da Stock Car. E justamente no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, onde ele defendia o título de maior vencedor. A conquista deste domingo, que correspondeu à quinta etapa do campeonato da categoria, foi a sétima de Hoffmann no Rio de Janeiro. Com o triunfo, ele alcançou a marca de 74 vitórias em toda a carreira. ?A vitória veio em um momento oportuno. Depois de um início ruim no campeonato, fiquei com medo de acontecer o pior?, afirmou Ingo, que estava na 18ª posição com apenas 10 pontos. Agora, ele subiu para a 7ª posição, com 35 pontos. O líder da Stock Car é Giuliano Losacco, da Itupetro, que chegou em 5º lugar, e tem 87 pontos. Ingo, de 51 anos, disse que ainda não pensa em se aposentar. Das 277 corridas da história da Stock Car (esta é a 26ª temporada), ele participou de 276. ?Esta é a melhor fase da Stock Car em toda a sua existência. Tivemos diversos altos e baixos ao longo dos anos e agora estamos crescendo.? O piloto ficou surpreso com a presença de público no autódromo. Trinta e seis mil pessoas compareceram ao evento. ?Numa cidade com praia, fiquei surpreso com a quantidade de gente que veio nos prestigiar.? Na corrida, Ingo mostrou toda a sua categoria. Saiu em terceiro e, aos poucos, deixou para trás o o pole position, Popó Bueno, e o segundo colocado, Thiago Camilo. ?Eu disse que os dinossauros não estavam mortos?, declarou Ingo, brincando com o apelido utilizado pelos adversários. Sozinho na frente, ele apenas administrou a vitória, enquanto Popó e Thiago disputavam a vice-liderança. Quando Popó abandonou por causa de uma pane seca, Thiago garantiu o segundo lugar. Duda Pamplona chegou em terceiro.