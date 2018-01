Ingo Hoffmann vence etapa de Curitiba Ingo Hoffmann surpreendeu ao vencer a etapa de Curitiba da Stock Car Brasil neste domingo, disputada com chuva. O piloto largou em quarto lugar e logo foi para cima dos adversários, passando o líder do campeonato e pole position Cacá Bueno. Esta foi a primeira vitória de Hoffmann nesta temporada. David Muffato, que terminou a corrida na quarta colocação, foi punido pela organização da prova e caiu para a 17.ª posição. A próxima etapa da temporada é no dia 28 de agosto, em Londrina (PR). Confira os dez primeiros colocados da etapa: 1.º - Ingo Hoffmann (Filipaper-AMG/M), 51min24s949; 2.º - Hoover Orsi (NasrCastroneves/C), a 0s396; 3.º - Alceu Feldmann (Neo Química-Boettger/C), 12s831; 4.º - Cacá Bueno (Petrobras-Action Power/C), a 14s744; 5.º - Nonô Figueiredo (RS Competições/C), a 19s635; 6.º - Sandro Tannuri (Filipaper-AMG/M), a 20s448; 7.º - Chico Serra (Bassani-RC3/C), a 22s866; 8.º - Pedro Gomes (Katalogo/M), a 24s817; 9.º - Duda Pamplona (Officer-Pamplona?s/M), a 25s005; 10.º - Thiago Marques (Petrobras-Action Power/C), a 25s539. A classificação do campeonato neste momento é (somente os cinco primeiros): 1.º - Cacá Bueno, 96 pontos; 2.º - Hoover Orsi, 57; 3.º - Nonô Figueiredo, 42; 4.º - Duda Pamplona, 40; 5.º - Ingo Hoffmann, 40. Obs.: C - chassi Chevrolet; M - chassi Mitsubishi.