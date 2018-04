Ingo vence etapa do Rio de Stock Car "Eu não sou fraco no Rio. Tenho a receita para vencer aqui." O autor da declaração, o paulista Ingo Hoffmann, da equipe Filiper Racing, tem razão. Ele comemorou neste domingo sua segunda vitória no GP do Rio, realizado no Autódromo Nelson Piquet, nesta temporada - seu segundo triunfo no Campeonato Brasileiro de Stock Car V8 de 2004. O piloto alcançou a quinta posição, com 72 pontos, na tabela de classificação de uma das mais tradicionais categorias do automobilismo brasileiro. A prova foi marcada por um acidente que envolveu cinco veículos e deixou ferido o piloto Neto de Nigris. O também paulista Antônio Jorge Neto, que ocupava a pole position, foi ultrapassado por Hoffmann na largada e chegou em segundo na nona etapa da Stock Car. Totalizou 100 pontos e permanece na terceira colocação. O carioca Popó Bueno ficou em terceiro lugar. "No início, o (Antonio Jorge) Neto me deu muito trabalho. Mas comecei a me concentrar, andei mais devagar para errar menos e abri vantagem. Maravilha! A minha equipe está de parabéns", declarou Ingo, que conquistou a 76ª vitória na carreira - a oitava no Rio. O piloto, porém, adotou uma postura humilde para falar sobre as suas pretensões no campeonato - faltam apenas três etapas para o término da temporada. "O campeonato, para mim, está totalmente fora. Se eu ganhar a próxima corrida começo a fazer as contas. Por enquanto, só penso corrida por corrida." Detentor de quatro vitórias neste ano, Giuliano Losacco, líder do campeonato com 159 pontos, foi apenas o nono neste domingo. O carioca Cacá Bueno, segundo colocado com 114, terminou a prova em sétimo, graças também ao auxílio de seu companheiro de equipe, Thiago Marques, que cedeu passagem na última volta. Acidente - Além de bons duelos por posições, a corrida no Autódromo Nelson Piquet teve uma sucessão de colisões logo após a largada. O carro do piloto Pedro Gomes, que conquistou o terceiro melhor tempo no último treino de classificação, teve problemas mecânicos e ficou parado na pista. Os veículos de Hoover Orsi, Nonô Figueiredo, Chico Serra, Giuseppe Vecci e Neto De Nigris tentaram se desviar do automóvel enguiçado, mas acabaram se chocando uns nos outros. O caso mais grave ocorreu com o piloto Neto de Nigris, cujo carro acertou a traseira do veículo de Gomes com violência, e sofreu traumatismo craniano e fratura do nariz. Foi retirado de maca do circuito e, em seguida, levado para o Hospital Barra D?OR, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. "O De Nigris bateu com a cabeça na direção e sofreu uma fratura no nariz e traumatismo craniano. O estado dele é estável e deve permanecer no hospital em observação", declarou Dino Altmann, médico oficial da Stock Car. Apenas Orsi, Figueiredo e Serra retornaram à prova. Foi preciso intervenção do safety car até a quinta volta. Resultado da prova: 1º) Ingo Hoffmann, 23 voltas, tempo 51min53s070, média de 131,20 km/h 2º) Antonio Jorge Neto, a 2s909 3º) Popó Bueno, a 14s518 4º) David Muffato, a 15s414 5º) Sandro Tannuri, a 24s807 6º) Thiago Camilo, a 25s345 7º) Cacá Bueno, a 37s319 8º) Thiago Marques, a 37s976 9º) Giuliano Losacco, a 38s359 10º) Guto Negrão, a 38s703 Classificação do campeonato: 1) Giuliano Losacco, 159 pontos 2) Cacá Bueno, 114 3) Antonio Jorge Neto, 100 4) Raul Boesel, 73 5) Ingo Hoffmann, 72 6) Guto Negrão, 68 7) Thiago Camilo, 63 8) David Muffato, 48 9) Pedro Gomes, 45 10) Chico Serra, 44 11) Thiago Marques, 42 12) Popó Bueno, 38 Carlos Alves, 38 14) Sandro Tannuri, 36 15) André Bragantini, 35 16) Ricardo Etchenique, 34 17) Mateus Greipel, 32 18) Duda Pamplona, 31 Felipe Maluhy, 31 20) Alceu Feldmann, 29 21) Valdeno Brito, 24 22) Ricardo Maurício, 20 23) Nonô Figueiredo, 16 24) Airton Daré, 15 25) Rodrigo Sperafico, 14 26) Wagner Ebrahim, 11 27) Hoover Orsi, 9 Gualter Salles, 9 29) Luis Carreira Jr., 8 Rodney Felício, 8 31) Henrique Favoretto, 4 32) Juliano Moro, 3 33) Adalberto Jardim, 1 Beto Giorgi, 1.