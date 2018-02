Ingo vence na abertura da Stock Car Atual campeão da Stock Car, Ingo Hoffmann ganhou a prova de abertura da temporada 2003, neste domingo, em Curitiba. Depois de largar em 16º, ele fez uma corrida de recuperação e completou as 54 voltas em 49m43s193. O segundo lugar ficou com Giuliano Losacco, que tinha saído na pole. O pódio foi completado por Alceu Feldmann. A próxima etapa acontece em Campo Grande, no dia 13 de abril. Dos 32 pilotos que largaram, apenas 13 concluíram a prova. Os problemas na corrida começaram logo na primeira volta, com duas batidas. Na 16ª, o maior acidente, envolvendo favoritos à vitória. Guto Negrão rodou e Raul Boesel, ao tentar desviar, bateu forte em Chico Serra. Três voltas mais tarde, nova batida, desta vez com Beto Giorgi. O safety car entrou na pista. "Larguei bem atrás e meu carro não era tão rápido quanto dos primeiros colocados, mas fizemos uma estratégia fantástica e deu certo. Esta foi uma das melhores provas da minha vida", enfatizou Ingo Hoffmann, apenas o 16º do grid. A estratégia da equipe foi fundamental para o triunfo do Ingo Hoffmann. "Planejamos parar logo na primeira volta permitida e contávamos ainda com uma possível entrada do safety car na saída do reabastecimento. Foi exatamente o que aconteceu", disse o vencedor. Confira a classificação final da prova: 1º Ingo Hoffmann - 49m43s193 2º Giuliano Losacco - a 0s265 3º Alceu Feldmann - a 7s819 4º Cacá Bueno - a 22s121 5º Guto Negrão - a 22s552 6º Aloysio Andrade - a 33s226 7º Luís Paternostro - a 35s149 8º Pedro Gomes - a 35s288 9º Thiago Camilo - a 46s332 10º Carlos Alves - a 46s590 11º Thiago Marques - a 1volta 12º Duda Pamplona - a 1 volta 13º Popó Bueno - a 1 volta