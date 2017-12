Ingo vence na Stock; Serra lidera Ingo Hoffman conquistou neste domingo sua primeira vitória neste ano na Stock Cars. Ele completou as 19 voltas com considerável vantagem sobre Chico Serra, segundo lugar, a 11s467 atrás. Mas Serra lidera a competição com folga, somando 80 pontos, contra 51 de Hoffmann. Adalberto Jardim foi o 3º, seguido por Paulo Gomes e Raul Boesel. No pódio, em homenagem ao piloto Laércio Justino, morto nos treinos livres de sexta-feira, os pilotos não estouraram champanhe.