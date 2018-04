Ingressos estão à venda para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy 2011

SÃO PAULO - Já estão à venda os ingressos para a etapa da São Paulo da Fórmula Indy, em 1.º de maio. Os bilhetes, válidos para os dois dias do evento (sábado e domingo), custam de R$ 100 a R$ 600, e a expectativa é que 50 mil espectadores assistam ao evento no circuito de rua do Anhembi.

A novidade é a criação de uma nova área, chamada "Indy Area", espaço ao ar livre sem arquibancada com visão privilegiada dos pit stops, da saída do pit lane e das curvas "14 Bis" e "Pavilhão". Os primeiros cem compradores pagarão R$ 100 (ou R$ 50, se for meia-entrada). Daí em diante o preço sobe para R$ 180, sendo este o setor mais barato do evento.

Os ingressos podem ser obtidos no site oficial da prova (www.saopauloindy300.com.br) ou em www.livepass.com.br, além do telefone (11) 4003-1527 (custo de ligação local, mais impostos), de segunda-feira a sábado, das 9 horas às 21 horas. Não é permitida a entrada de menores de 5 anos no evento.

Os preços dos ingressos para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy em 2011:

Arquibancada - Setor A - R$ 400

Arquibancada - Setor B - R$ 250

Arquibancada - Setor C - R$ 400

Arquibancada - Setor D - R$ 300

Arquibancada - Setor E - R$ 300

Arquibancada - Setor F - R$ 300

Arquibancada - Setor G - R$ 300

Arquibancada - Setor H - R$ 400

Arquibancada - Setor J - R$ 400

Arquibancada - Setor K - R$ 600

Arquibancada - Setor L - R$ 600

Arquibancada - Setor Vitória - R$ 300

Indy Área - R$ 180 (*R$ 100 para os cem primeiros compradores)

Os endereços e horários de funcionamento dos postos de venda seguem abaixo:

Em São Paulo:

Shopping Frei Caneca - Rua Frei Caneca, 569 - Piso Térreo - Balcão Concierge (segunda a sábado, das 10 horas às 22 horas; domingos e feriados, das 14 horas às 20 horas).

Central de Turismo Express (Bar Brahma) - Av. São João, 677 - Centro (segunda a sábado, das 9 horas às 19 horas).

Posto Ipiranga Gravatinha - Santo André - Avenida Portuga, 1756 - Jd Bela Vista - Santo André (SP) (segunda a sábado, das 8 horas às 21 horas; feriados, das 10 horas às 18 horas).

Rio de Janeiro:

Posto Piraquê

Avenida Borges de Medeiros S/N Lagoa Rio de Janeiro-RJ (todos os dias: das 9 horas às 20 horas) - Pagamento somente em dinheiro.

Brasília:

Brasília Shopping - Central de Ingressos - Setor Comercial Norte, Quadra 5 (segunda-feira a sábado, das 10 horas às 22 horas; domingos e feriados, as 14 horas às 20 horas) - Pagamento somente em dinheiro.