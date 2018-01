Ingressos para GP Brasil à venda O GP do Brasil de F-1, em 25 de setembro, já tem ingressos à venda pelo site www.gpbrasil.com.br. E o autódromo de Montmelò estará lotado no GP da Espanha, em 8 de maio. Ainda mais com a liderança da F-1 com o piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault. Foram vendidos 115 mil ingressos (70 mil antes do início da temporada).