Instituto Ayrton Senna faz exposição Já está aberta ao público a mostra Tributo a Ayrton Senna, que reúne esculturas, pinturas a óleo, sobre tela, acrílico e cerâmica, de importantes artistas, além de réplicas dos capacetes dentre outros objetos usados pelo ex-piloto. A maioria das obras pertence ao Instituto Ayrton Senna, foram selecionadas pela família de Senna e a curadora Sandre Setti. Muitas delas saíram pela primeira vez da sede do Instituto. A mostra está elegantemente exposta em vários mezaninos do Hotel Hilton São Paulo Morumbi, na avenida Nações Unidas, 12.901, e fica lá até dia 29. A exposição faz parte do projeto de homenagear a última vitória brasileira no GP do Brasil, conquistada por Senna, na edição de 1993, em Interlagos, depois de performance extraordinária com sua McLaren. Dentre as obras de arte, uma das atrações é a escultura do ex-piloto em bronze, não superior a 30 centímetros de altura, assinada por Wilson Iguti. A mãe de Senna, dona Neide, participou ativamente na definição dos traços do rosto e o resultado impressiona pela fidelidade. Outro trabalho de elevado valor artístico é a pintura sobre cerâmica do italiano Sante Ghinassi, chamado de "Rosto", caracterizado pela profundidade com que retratou a expressão de Senna antes da largada da prova em que perdeu a vida, em Ímola, dia 1º de maio de 1994. Década - Ano que vem o mundo lembrará o décimo aniversário da perda de Senna. Rodrigo Silveira, Diretor de Marketing do Instituto, disse nesta terça-feira que serão promovidos vários eventos celebrando a data: "Os fãs de Ayrton terão um novo contato com sua obra e as novas gerações poderão compreender o que ele representou não só como esportista mas também como homem." Depois lembrou: "As 970 mil crianças atendidas pelo Instituto representam a concretização de um sonho do Ayrton." Há planos para reunir todos os carros pilotados por Senna, as indumentárias usadas, tudo original. "O objetivo é criar um movimento mundial." Outro projeto que pode decolar a partir dessa iniciativa é a formação de um museu, explicou Silveira.