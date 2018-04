Interesse pelo GP da China é enorme A administração do Circuito Internacional de Xangai distribuiu nota nesta segunda informando que 90% dos ingressos do GP da China já foram comercializados. A prova, no fim de semana, é a 16ª da temporada e representa a estréia da Fórmula 1 no país comunista. Representantes das equipes consideram o evento como da alta importância. "É a corrida mais importante da história do automobilismo. Estamos iniciando uma nova era, a corrida terá mais telespectadores no mundo todo do que a F-1 jamais teve", afirmou Norbert Haug, diretor da Mercedes, sócia da equipe McLaren. O interesse dos chineses por um produto que é o protótipo do capitalismo, a Fórmula 1, tem sido enorme, ao menos segundo os organizadores da prova. De acordo com dados divulgados, 30% dos torcedores que adquiriram ingressos são de Xangai mesmo, enquanto 55% irão de outras regiões da China e 15% serão de estrangeiros. Os preços variam de US$ 20 (cerca de 58 reais), apenas para os treinos de sexta-feira, até US$ 450 (cerca de R$ 1,3 mil), para os três dias de competição, arquibancada principal. A sessão de classificação, sábado, será às 2 horas de sábado, e a largada, domingo, às 3 horas, horários de Brasília. Os chineses investiram US$ 200 milhões (cerca de R$ 584 milhões) na construção do circuito, sob responsabilidade do arquiteto alemão Herman Tilke, o mesmo que projetou os autódromos de Sepang, na Malásia, Sakhir, em Bahrein, e Istambul, na Turquia, que estreará na próxima temporada. A inclusão de Xangai do Mundial ganhou aprovação unânime. Além de Haug, da Mercedes, David Richards, da BAR-Honda, vê a importância econômica do evento. "A China é uma nova fronteira. Todos estão de olho do crescimento de seu enorme mercado potencial." O anuncio do fechamento das portas da Jaguar tem de ser visto pelo lado positivo, destacou Bernie Ecclestone, promotor do campeonato. ?Há a previsão de que as equipes grandes passarem a correr com três carros para atingirmos 20 no grid?, disse. ?E eu prefiro ver três Ferraris, três McLarens e três Williams andando na frente a uma Jaguar lutando lá atrás, com Jordan e Minardi?.