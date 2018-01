Interlagos começa a receber os carros Os carros da Renault e McLaren, as equipes que disputam o título de pilotos e construtores em 2005, serão os primeiros a chegar a Interlagos, neste sábado, para a disputa do GP do Brasil de Fórmula 1, que acontece no dia 25 de setembro. Os monopostos da Ferrari devem estar no circuito até domingo à tarde. Em seguida, virão os da Williams e das demais escuderias. A maioria dos pilotos e demais integrantes das equipes que disputarão o GP do Brasil, a corrida que poderá decidir o título da temporada, devem chegar a São Paulo até quarta-feira. E os trabalhos dos mecânicos na montagem dos boxes e dos carros começam na segunda. Nesta sexta-feira, os promotores do GP do Brasil foram informados da data oficial da corrida de 2006. A etapa brasileira da Fórmula 1 no ano que vem será disputada em 22 de outubro, como última prova do campeonato. Segundo Tamas Rohonyi, da International Promotions, o Grande Prêmio continuará sendo realizado normalmente em Interlagos, em São Paulo.